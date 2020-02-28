Число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 60

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в пятницу заявил, что на территории страны выявлено уже 57 случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19.

"По состоянию на сегодняшний вечер у нас уже 57 случаев заражения на нашей территории. Никаких новых летальных исходов не зафиксировано", - сказал Веран, чье выступление транслировало французское телевидение.

Таким образом, за сутки число заболевших выросло на 19 человек по сравнению с поступившими ранее данными.

Министр рекомендовал избегать рукопожатий, а также призвал родителей "не отправлять детей в школу, если они вернулись из зоны риска" - стран, где наблюдается вспышка COVID-19.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. Согласно последним данным, в Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 превысило 4,1 тыс. человек.

В Европе больше всего зараженных коронавирусом в Италии. К вечеру пятницы там зафиксировано более 820 случаев заражения COVID-19, 21 пациент скончался.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила до "очень высокого" риск глобального распространения коронавируса. Ранее, в конце января, ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения.