Поиск

Число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 60

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в пятницу заявил, что на территории страны выявлено уже 57 случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19.

Новый коронавирус в Китае

"По состоянию на сегодняшний вечер у нас уже 57 случаев заражения на нашей территории. Никаких новых летальных исходов не зафиксировано", - сказал Веран, чье выступление транслировало французское телевидение.

Таким образом, за сутки число заболевших выросло на 19 человек по сравнению с поступившими ранее данными.

Министр рекомендовал избегать рукопожатий, а также призвал родителей "не отправлять детей в школу, если они вернулись из зоны риска" - стран, где наблюдается вспышка COVID-19.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. Согласно последним данным, в Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 превысило 4,1 тыс. человек.

В Европе больше всего зараженных коронавирусом в Италии. К вечеру пятницы там зафиксировано более 820 случаев заражения COVID-19, 21 пациент скончался.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила до "очень высокого" риск глобального распространения коронавируса. Ранее, в конце января, ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения.

Вспышка коронавируса в Италии

9
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 28 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Франция

Новости по теме

Новости

Анкара сообщила о ликвидации почти 60 сирийских военных

Новый коронавирус в Китае

Более 820 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

Более 820 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Новый коронавирус в Китае

ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса

ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса

В Японии умер британец, заразившийся коронавирусом на борту Diamond Princess

Туристические власти Италии напомнили, что карантин только в 12 городах из 7904

Туристические власти Италии напомнили, что карантин только в 12 городах из 7904

Организаторы встречи ОПЕК+ в Вене предпримут меры защиты от коронавируса

Организаторы встречи ОПЕК+ в Вене предпримут меры защиты от коронавируса

В РФ заверили, что сделали все для обеспечения безопасности турецких военных в Идлибе

В Совфеде не исключили возможность войны между Турцией и Сирией

Коронавирусом в Иране заразились уже 388 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');