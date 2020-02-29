Вашингтон перенес саммит АСЕАН - США из-за коронавируса

Саммит должен был проходить в марте в Лас-Вегасе

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты на фоне быстрого распространения коронавируса COVID-19 решили перенести на более поздний срок саммит АСЕАН - США, который должен был пройти в марте в Лас-Вегасе, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Агентство напоминает, что президент Дональд Трамп пригласил лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в США после того, как пропустил прошлогоднюю встречу этого объединения, отправив вместо себя на саммит в Таиланд своего советника по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

По словам источника агентства, США провели консультации со своими партнерами по АСЕАН, прежде чем принять это "трудное решение". Он подчеркнул, что Вашингтон ценит свои отношения со странами региона и "с нетерпением ждет будущих встреч".

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Association of South East Asian Nations, ASEAN, АСЕАН) - политическая, экономическая и культурная международная организация, в которую входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Мьянма, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Вместе они составляют быстрорастущий региональный рынок с населением около 650 миллионов человек, отмечает Associated Press.

Вспышка коронавируса COVID-19 началась в Китае в декабре прошлого года и с тех пор распространилась более чем в 60 странах мира на всех континентах, кроме Антарктиды. Больше всего заболевших в Азии - в Китае, Японии, Южной Корее. Всего в мире подтверждено уже более 85 тысяч случаев заражения COVID-19.