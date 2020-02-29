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Почти 3 тысячи случаев заражения COVID-19 подтверждено в Южной Корее

В Китае за сутки заболели почти на 170 человек меньше

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Южной Корее увеличилось на 594 человека, сообщили местные власти в субботу.

Всего в стране насчитывается 2931 случаев заражения, 16 человек скончались.

Основная часть заболевших приходится на город Тэгу и провинцию Северный Кенсан. В столице страны Сеуле подтверждено еще 12 случаев заражения.

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на данные МИД страны, в связи с быстрым распространением коронавируса уже более 70 стран мира заявили о запрете на въезд граждан Южной Кореи.

При этом в Китае, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, за истекшие сутки заболели 427 человек - на 167 меньше, чем в Южной Корее. Всего с начала вспышки COVID-19 в КНР зарегистрировано более 2,8 тыс. смертей от коронавируса и свыше 79 тыс. случаев заражения.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Южной Корее уже не впервые превзошел показатели Китая.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила до "очень высокого" риск глобального распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 29 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Южная Корея Тэгу

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