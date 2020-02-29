Почти 3 тысячи случаев заражения COVID-19 подтверждено в Южной Корее

В Китае за сутки заболели почти на 170 человек меньше

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Южной Корее увеличилось на 594 человека, сообщили местные власти в субботу.

Всего в стране насчитывается 2931 случаев заражения, 16 человек скончались.

Основная часть заболевших приходится на город Тэгу и провинцию Северный Кенсан. В столице страны Сеуле подтверждено еще 12 случаев заражения.

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на данные МИД страны, в связи с быстрым распространением коронавируса уже более 70 стран мира заявили о запрете на въезд граждан Южной Кореи.

При этом в Китае, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, за истекшие сутки заболели 427 человек - на 167 меньше, чем в Южной Корее. Всего с начала вспышки COVID-19 в КНР зарегистрировано более 2,8 тыс. смертей от коронавируса и свыше 79 тыс. случаев заражения.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Южной Корее уже не впервые превзошел показатели Китая.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила до "очень высокого" риск глобального распространения коронавируса.