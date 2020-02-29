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В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за коронавируса

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В японских городах Токио и Осака отменили апрельский фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки коронавируса, передают в субботу местные СМИ.

Таким образом, горожане смогут увидеть цветущие деревья в парках Токио и Осаки, но традиционные мероприятия в этом году проводиться не будут.

Организаторы фестивалей сожалеют в связи с тем, что им пришлось принять это решение из-за вспышки коронавируса. Традиционно в апреле в эти два города стекаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться деревьями в белых и розовых цветах.

В Японии более 230 человек заразились вирусом COVID-19, пять - скончались.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 29 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония Китай

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