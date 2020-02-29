Губернатор Сахалина попросил прекратить транспортное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Власти Сахалинской области намерены обратиться в правительство РФ с просьбой об ограничении транспортного сообщения региона с японским островом Хоккайдо, где продолжает расти количество заболевших коронавирусом,.

Как заявил губернатор Валерий Лимаренко, авиасообщение и сообщение морским путем просят прекратить с 5 марта.

В видеообращении в фейсбуке он отметил, что до 5 числа в отношении рейсов с Хоккайдо будут приниматься особые меры: людей будут направлять сразу домой, чтобы они уходили "на карантин в домашнем варианте на 14 дней".

"Тех людей, которые будут идти транзитом, будем специально сопровождать, чтобы они уходили транзитом, и информировать соответствующие регионы, куда будут прибывать эти люди", - отметил губернатор.

Ранее МИД РФ рекомендовал гражданам РФ учитывать информацию о распространении в Японии коронавируса при планировании поездок в эту страну.

По информации МИД РФ, "особенно остро ситуация складывается на Хоккайдо, где диагностировано 66 случаев заболевания".