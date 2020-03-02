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Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 4 тыс. человек

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи сообщили о 476 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 4212 человек.

Новый коронавирус в Китае

Кроме того, сообщается о четырех умерших за сутки. Всего в Южной Корее от нового коронавируса скончалось уже 22 человека.

По мнению органов здравоохранения, почти 60 % случаев заболевания вирусом в стране связаны с религиозной организацией Синчхонджи (Shincheonji) в настоящий момент власти проверяют более 210 тысяч членов организации на предмет заражения COVID-19.

При этом организация сообщила, что анализ основателя Синчхонджи Ли Мана Хи показал отрицательный результат на коронавирус. Организация не уточнила, где и как он проходил обследование. Отмечается, что сейчас он находится на домашнем карантине.

Таким образом, число выявленных за сутки случаев заражения в Южной Корее снова оказалось выше, чем в Китае - на этот раз почти в 2,5 раза. Всего в КНР, по последним данным, зарегистрировано 80026 случаев заболевания. По всему миру коронавирусом заражены свыше 88 тысяч человек.

Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Южная Корея Китай

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