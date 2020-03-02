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Число больных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

Число больных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек
Врач в защитном костюме в больнице для пациентов с COVID-19 в Ухане, провинция Хубэй
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Китае число жертв коронавируса COVID-19 составило 2912 человек, зарегистрировано 80026 случаев заболевания, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

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За истекшие сутки в стране от последствий заражения вирусом скончались 42 человека - все в провинции Хубэй. Выявлено 202 новых заболевших (196 - в Хубэе).

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 32,6 тысячи человек, состояние более 7 тысяч пациентов оценивается как тяжелое. Свыше 44 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

В Хубэе с декабря прошлого года жертвами коронавируса стали 2803 человек, заболели 67103, выписаны из больниц более 33,7 тысяч человек.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 148 случаев заболевания: в Гонконге - 98 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - десять, на Тайване - 40 (один случай смерти).

Накануне в Китае было зарегистрировано 573 новых заболевших и 35 смертей от коронавируса COVID-19. При этом, по данным гонконгского издания South China Morning Post, за сутки с субботы на воскресенье в мире было подтверждено более 800 случаев COVID-19.

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