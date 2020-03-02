Свыше 88 тысяч человек заражены коронавирусом по всему миру

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и к утру понедельника превысило 88,4 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

На КНР, где и началась вспышка инфекции, приходится 80026 случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 8410, увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 - в Италии, 20 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 3736 - выявлено в Южной Корее, 1694 - в Италии, 978 - в Иране, на территории Японии - 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 130 больных, в Сингапуре - 106 больных, Гонконге - 98, США - 74, Испании - 71, Германии - 66, Кувейте - 45, Таиланде - 42, на Тайване - 40, Бахрейне - 38, Великобритании - 35, Австралии и Малайзии - по 29, ОАЭ - 21, Канаде - 20, Ираке и Норвегии - по 19, Вьетнаме - 16, Швеция - по 15, Макао, Нидерландах и Швейцария - по десять.

Менее десяти случаев заражения зарегистрированы еще в 39 странах мира.