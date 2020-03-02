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Свыше 88 тысяч человек заражены коронавирусом по всему миру

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и к утру понедельника превысило 88,4 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Новый коронавирус в Китае

На КНР, где и началась вспышка инфекции, приходится 80026 случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 8410, увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 - в Италии, 20 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 3736 - выявлено в Южной Корее, 1694 - в Италии, 978 - в Иране, на территории Японии - 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 130 больных, в Сингапуре - 106 больных, Гонконге - 98, США - 74, Испании - 71, Германии - 66, Кувейте - 45, Таиланде - 42, на Тайване - 40, Бахрейне - 38, Великобритании - 35, Австралии и Малайзии - по 29, ОАЭ - 21, Канаде - 20, Ираке и Норвегии - по 19, Вьетнаме - 16, Швеция - по 15, Макао, Нидерландах и Швейцария - по десять.

Менее десяти случаев заражения зарегистрированы еще в 39 странах мира.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Южная Корея Италия Иран

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