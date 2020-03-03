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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:17

Таджикистан закрыл въезд гражданам 35 стран из-за коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Таджикистана уведомили авиакомпании и туроператоров о запрете на въезд в страну для граждан 35 стран из-за коронавируса. Об этом сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на документ Агентства гражданской авиации Таджикистана.

Новый коронавирус в Китае

В перечень попали КНР, Япония, Корея, Вьетнам, Сингапур, Австралия, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Таиланд, Непал, Шри-Ланка, Индия, Финляндия, Италия, Британия, Испания, Швеция, Бельгия, Израиль, Австрия, Хорватия, Швейцария, США, Канада, ОАЭ, Египет, Иран, Ливан, Кувейт, Бахрейн, Оман, Афганистан, Ирак и Алжир.

Агентство призвало не продавать им авиабилеты на прямые или транзитные рейсы. Если же они все же приобретут билеты и прилетят в Таджикистан, их будут возвращать обратными рейсами, предупредило ведомство. Граждан Таджикистана по возвращении из этих стран будут помещать на двухнедельный карантин.

Ранее из-за вспышки коронавируса Таджикистан приостановил рейсы авиакомпаний Somon Air и China Southern Airlines в Китай, а также перелеты в Иран и Афганистан.

Хроника 09 января – 03 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Таджикистан Китай

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