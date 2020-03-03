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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:56

В Пекине призвали ужесточить меры по ограничению въезда в страну иностранцев

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Орган ЦК Компартии Китая газета "Жэньминь жибао" привала власти страны еще больше усилить контроль на границах и ужесточить меры по въезду в страну граждан тех стран, в которых наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом COVID-19.

Новый коронавирус в Китае

Издание предупреждает, что бытующее у некоторых чиновников мнение, что "надо заботиться только о том, чтобы противостоять распространению инфекции внутри страны, не думая о въезжающих иностранцах", ошибочно.

В качестве примера она приводит данные о том, что из 11 новых случаев заражения коронавирусом в стране за истекшие стуки, за исключением провинции Хубэй, 7 "импортированы" в провинцию Чжэцзян. Ранее аналогичные случаи были отмечены в Пекине, провинции Гуандун и других районах Китая.

Газета признает, что Национальная миграционная служба поставила перед собой важнейшую задачу по предотвращению риска ввоза инфекции из-за рубежа, таможенная служба запустила систему декларирования состояния здоровья и ввела строгий карантин для въезда и выезда. "Но таких жестких мер должно быть больше", - пишет она.

По мнению автора публикации, это не должно означать "полное закрытие дверей в страну или же игнорирование иностранцев". Необходим активный обмен информацией с различными странами мира и международными организациями, согласование и принятие совместных мер по преодолению заболевания, с которым столкнулся весь мир, подчеркивается в статье.

Китай Жэньминь жибао

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