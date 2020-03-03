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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:56

Власти Гонконга решили эвакуировать из провинции Хубэй более 500 своих жителей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм объявила, что в течение среды и четверга текущей недели из эпицентра распространения коронавируса провинции Хубэй буду вывезены 533 жителя Гонконга.

Как сообщает газета South China Morning Post, с начала выявления коронавируса в декабре прошлого года около 3,8 тыс. гонконгцев в Хубэе обращались с просьбой помочь им покинуть провинцию.

"Мы не считаем, что мы задержались с возвращением своих жителей, находящихся в Хубэе. Насколько я понимаю, до сегодняшнего дня существуют очень четкие ограничения на выезд из провинции Хубэй. Как только возникли условия для того, чтобы помочь жителям Гонконга вернуться домой, мы немедленно приняли соответствующие меры", - сказала Лам журналистам на еженедельной пресс-конференции во вторник.

Все вернувшиеся из Хубэя будут помещены на 14-дневный карантин.

Гонконг

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