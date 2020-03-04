Власти Франции реквизируют запасы медицинских масок

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Франции, чтобы избежать нехватки в период эпидемии коронавируса, распорядились реквизировать складские запасы и производство защитных масок. Декрет опубликован в "Официальном журнале".

Документ распространяется на резервы, принадлежащие любому государственному или частному юридическому лицу и предприятиям, которые обеспечивают их производство или распределение. Таким образом руководство стремится обеспечить приоритетное снабжение средствами защиты сотрудников медицинских учреждений и пациентов с Covid-19, а также не допустить махинаций, объясняют СМИ Франции. Распоряжение действует до 31 мая.

Телеканал BFMTV отмечает, что масок FFP2, предназначенных для защиты от коронавируса, не хватает.

Среди прочих причин - воровство и мошенничество. По данным канала, более восьми тысяч масок украдено в государственных медицинских учреждениях Парижа. В марсельской больнице похитили две тысячи масок.

BFMTV напоминает, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о проблеме нехватки защитных средств в мировом масштабе.

Накануне о планах взять под контроль запасы защитных масок в стране объявил президент Эммануэль Макрон.