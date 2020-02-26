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Первый француз умер от коронавируса

Первый француз умер от коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (COVID-19) зафиксирован в Париже, сообщил в среду телеканал BFM TV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

По его словам, в парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.

Кроме того, за сутки во Франции выявлены еще три случая заражения "уханьским" вирусом. Всего на данный момент во Франции коронаврусом заражены не менее 16 человек.

Ранее в феврале во Франции от коронавируса скончался 80-летний гражданин Китая. Это был первый случай смерти от коронавируса в Европе.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 26 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Франция Париж

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