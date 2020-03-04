Жену зараженного коронавирусом украинца забрали в больницу из-за протестов соседей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В городе Черновцы супругу инфицированного коронавирусом COVID-19 мужчины забрали под наблюдение в больницу из-за протестов соседей, в подъезде дома провели дезинфекцию, сообщает телеканал "Громадское" со ссылкой на замглавы департамента здравоохранения Черновицкой области Марию Полищук.

Чиновница подчеркнула, что для госпитализации, как и для дезинфекции подъезда не было медицинских оснований.

"Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы", - сказала Полищук.

Она не стала разглашать, куда отвезли женщину, ради ее безопасности.

Заражение коронавирусом у жителя Черновцов было подтверждено во вторник, 3 марта. Он стал первым на Украине, у кого выявили коронавирус COVID-19. Мужчина в конце февраля вернулся с женой из Италии. По возвращении домой оба самоизолировались. Два дня спустя, 28 февраля у мужа появились симптомы ОРВИ, 29 февраля его госпитализировали, а вечером 2 марта диагноз подтвердился.

После объявления украинских властей о первом случае заражения у дома, где проживает семья мужчины, собрались несколько десятков человек и потребовали от властей увезти в больницу и изолировать жену больного.