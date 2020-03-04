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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 01:09

Жену зараженного коронавирусом украинца забрали в больницу из-за протестов соседей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В городе Черновцы супругу инфицированного коронавирусом COVID-19 мужчины забрали под наблюдение в больницу из-за протестов соседей, в подъезде дома провели дезинфекцию, сообщает телеканал "Громадское" со ссылкой на замглавы департамента здравоохранения Черновицкой области Марию Полищук.

Эпидемия коронавируса

Чиновница подчеркнула, что для госпитализации, как и для дезинфекции подъезда не было медицинских оснований.

"Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы", - сказала Полищук.

Она не стала разглашать, куда отвезли женщину, ради ее безопасности.

Заражение коронавирусом у жителя Черновцов было подтверждено во вторник, 3 марта. Он стал первым на Украине, у кого выявили коронавирус COVID-19. Мужчина в конце февраля вернулся с женой из Италии. По возвращении домой оба самоизолировались. Два дня спустя, 28 февраля у мужа появились симптомы ОРВИ, 29 февраля его госпитализировали, а вечером 2 марта диагноз подтвердился.

После объявления украинских властей о первом случае заражения у дома, где проживает семья мужчины, собрались несколько десятков человек и потребовали от властей увезти в больницу и изолировать жену больного.

Хроника коронавируса. Март.

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В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).
Украина Черновцы

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