Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

В Белоруссии заметили всплеск онлайн-заказов на продукты из-за боязни коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии "Евроторг" констатировал скачкообразный рост онлайн-заказов на доставку продуктов на дом из-за опасений населения по поводу угрозы распространения коронавируса.

В миреВ Минске из-за коронавируса раскупили строительные респираторыЧитать подробнее

"За последние несколько дней количество заказов в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" выросло на 30%. Такого всплеска не было даже в канун новогодних праздников. Вероятно, это связано с появлением в Белоруссии случаев заболевания коронавирусом: многие жители страны сейчас стараются избегать посещения мест с большим скоплением людей", - прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" директор по маркетингу онлайн-гипермаркета "Е-доставка" Евгений Шашкевич.

По его словам, компания делает все возможное, чтобы удовлетворить спрос покупателей и доставить все заказы максимально быстро.

Как сообщалось, в Белоруссии зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий новому типу коронавируса. Сообщалось также об ажиотажном спросе населения на защитные медицинские маски и респираторы для строительных работ.

На долю "Евроторга" приходится около 20% розничного рынка продуктов питания Белоруссии. Магазины компании имеются в 323 городах республики.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона "Айдар"

Девять человек погибли в США из-за торнадо

В мире сменился лидер по производству олова

В мире сменился лидер по производству олова

США обратились в СБ ООН для снятия террористического статуса с "Талибана"

США обратились в СБ ООН для снятия террористического статуса с "Талибана"

Сирийские военные сообщили об успехах в боях под Серакабом

Brent подорожала больше чем на 3%

Brent подорожала больше чем на 3%

Сотни абхазцев потребовали отставки и.о. президента после госпитализации лидера оппозиции

Сотни абхазцев потребовали отставки и.о. президента после госпитализации лидера оппозиции

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

Французы начали скупать макароны и туалетную бумагу из-за ситуации с COVID-19

В Анкаре сообщили, что турецкие военные сбили сирийский самолет в Идлибе

В Анкаре сообщили, что турецкие военные сбили сирийский самолет в Идлибе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');