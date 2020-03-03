В Белоруссии заметили всплеск онлайн-заказов на продукты из-за боязни коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии "Евроторг" констатировал скачкообразный рост онлайн-заказов на доставку продуктов на дом из-за опасений населения по поводу угрозы распространения коронавируса.

"За последние несколько дней количество заказов в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" выросло на 30%. Такого всплеска не было даже в канун новогодних праздников. Вероятно, это связано с появлением в Белоруссии случаев заболевания коронавирусом: многие жители страны сейчас стараются избегать посещения мест с большим скоплением людей", - прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" директор по маркетингу онлайн-гипермаркета "Е-доставка" Евгений Шашкевич.

По его словам, компания делает все возможное, чтобы удовлетворить спрос покупателей и доставить все заказы максимально быстро.

Как сообщалось, в Белоруссии зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий новому типу коронавируса. Сообщалось также об ажиотажном спросе населения на защитные медицинские маски и респираторы для строительных работ.

На долю "Евроторга" приходится около 20% розничного рынка продуктов питания Белоруссии. Магазины компании имеются в 323 городах республики.