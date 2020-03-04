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Турция заявила о нейтрализации 254 сирийских военных и ополченцев за сутки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Турецкие военные в ходе операции на севере Сирии нейтрализовали за прошедшие сутки 254 бойца сирийских правительственных сил и поддерживающих Дамаск ополченцев, сообщили в среду в минобороны Турции.

Обычно в Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить убитых и взятых в плен бойцов противника.

Таким образом, с начала операции, по данным турецкой стороны, нейтрализовано уже 3 138 сирийских военных и ополченцев.

Кроме того, за время операции, по данным Турции, сбиты три самолета и восемь вертолетов ВВС Сирии, три беспилотника, уничтожен 151 танк и 47 самоходных артиллерийских установок (САУ), а также восемь систем ПВО.

ВС Турции поддерживают ведущих борьбу против Дамаска боевиков на севере Сирии. В последние дни участились случаи обстрелов сирийскими военными позиций турецкой армии в провинции Идлиб. Турецкая сторона также наносит удары по сирийским правительственным силам.

Турция

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