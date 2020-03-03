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Сирийские военные сообщили об успехах в боях под Серакабом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные войска отбили у боевиков несколько населенных пунктов в районе стратегически важного города Серакаб в провинции Идлиб, сообщает во вторник агентство САНА.

При этом в течение последних часов военные во время этих боев к западу от автомагистрали, соединяющей Дамаск с Алеппо, активно применяли артиллерию и ракетное вооружение. Боевики, в свою очередь, пользовались артподдержкой вооруженных сил Турции.

По информации САНА, военным удалось "ликвидировать множество террористов, большинство которых - иностранные наемники".

Арабские СМИ подчеркивают, что сирийская армия близка к тому, чтобы отбить у боевиков все территории, захваченные ими в ходе недавнего контрнаступления, совершенного при активной военной поддержке Турции.

В понедельник, 2 марта, сообщалось, что сирийские военные вернули контроль над Серакабом. В этот город позднее были введены российские военные полицейские.

"Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17.00 2 марта 2020 г. в город Серакаб введены подразделения российской военной полиции", - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон.

Серакаб находится возле пересечения двух важнейших сирийских автотрасс - M4 и M5. M4 соединяет портовой город Латакия с иракской границей, а M5 - Алеппо с городами Дамаск, Хама, Хомс и Иорданией.

Сирия Идлиб Серакаб Турция

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