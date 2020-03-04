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Рада проголосовала за отставку премьера Украины Гончарука

Рада проголосовала за отставку премьера Украины Гончарука
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины одобрила заявление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны.

На внеочередном заседании в среду соответствующее решение поддержало 353 народных депутата.

В своем заключительном слове Гончарук подчеркнул, что в его правительстве "не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня".

Он обратил внимание на то, что за последнее время на правительство "вылилось много грязи", и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.

"Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень честный человек. За все время я не получал от него ни одной незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - сказал премьер.

Гончарук выразил уверенность, что курс правительства сохранится.

"Шесть месяцев - это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платежках. Мы на самом деле сделали очень много", - подытожил он.

Гончарук был назначен на пост премьера 29 августа 2019 года.

Накануне вечером парламентская фракция "Слуга народа" проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке и назначить на должность главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Украина Алексей Гончарук

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