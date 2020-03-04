Число умерших после заражения COVID-19 в Италии превысило 100 человек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения составило 3089, сообщил журналистам в среду глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают держать области Ломбардия (всего 1820 случаев заражения, 300 выявлены за последние сутки), Эмилия-Романья (всего 544 случаев заражения, 124 выявлены за последние сутки) и Венето (всего 360 случаев заражения, 53 выявлены за последние сутки).

Всего заражения выявлены в 20 областях Италии. Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам вылечить удалось уже 276 человек.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Италии принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.