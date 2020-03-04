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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

ANSA сообщило о скором закрытии всех школ и университетов в Италии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство Италии решило закрыть с 5 по 15 марта все школы и университеты страны, чтобы сдержать распространение коронавируса, узнало ANSA от источников в кабмине. Публикация официального решения ожидается позднее в среду.

Эпидемия коронавируса

Комментируя эту публикацию, министр образования Лючия Адзолина заявила, что окончательное решение о закрытии школ еще не принято, чиновники определятся в течение нескольких часов.

По данным ANSA, Сенат парламента страны уже большинством голосов (234 голоса за, пять воздержавшихся) одобрил проект новых правил поведения, которые введут как минимум на ближайший месяц. Гражданам Италии рекомендуют воздерживаться от объятий и рукопожатий, в стране будут отменены массовые мероприятия, в том числе спортивные. Футбольные матчи будут проводить без зрителей. Окончательное решение по правилам также ожидается до конца дня, отмечает агентство.

Кроме того правительство собирается увеличить на 50% количество коек в отделениях интенсивной терапии, которые чаще всего используются для лечения заразившихся коронавирусом.

На 5 марта в Италии подтверждено 2502 случая заражения, 79 заболевших умерли. 55 летальных исходов пришлось на Ломбардию, 88% заражений - на Ломбардию, Эмилию-Романью и Венето.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Италия Лючия Адзолина Ломбардия Венето

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