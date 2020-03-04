ANSA сообщило о скором закрытии всех школ и университетов в Италии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство Италии решило закрыть с 5 по 15 марта все школы и университеты страны, чтобы сдержать распространение коронавируса, узнало ANSA от источников в кабмине. Публикация официального решения ожидается позднее в среду.

Комментируя эту публикацию, министр образования Лючия Адзолина заявила, что окончательное решение о закрытии школ еще не принято, чиновники определятся в течение нескольких часов.

По данным ANSA, Сенат парламента страны уже большинством голосов (234 голоса за, пять воздержавшихся) одобрил проект новых правил поведения, которые введут как минимум на ближайший месяц. Гражданам Италии рекомендуют воздерживаться от объятий и рукопожатий, в стране будут отменены массовые мероприятия, в том числе спортивные. Футбольные матчи будут проводить без зрителей. Окончательное решение по правилам также ожидается до конца дня, отмечает агентство.

Кроме того правительство собирается увеличить на 50% количество коек в отделениях интенсивной терапии, которые чаще всего используются для лечения заразившихся коронавирусом.

На 5 марта в Италии подтверждено 2502 случая заражения, 79 заболевших умерли. 55 летальных исходов пришлось на Ломбардию, 88% заражений - на Ломбардию, Эмилию-Романью и Венето.