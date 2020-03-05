Почти 95 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

За пределами материкового Китая насчитывается более 14,5 тысячи больных

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - К вечеру среды число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 94752 тысяч, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80270 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 14482 тысяч, увеличившись за сутки на 2514 случаев заражения.

В Южной Корее зарегистрировано 5621 больных, скончались 32 человека, в Италии - 3089 (во вторник вечером их насчитывалось 2036), скончались 107, в Иране - 2922, скончались 92.

Более 100 заразившихся, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, зарегистрированы в Японии (1001, скончались 12), Франции (285, скончались четверо), Германии, (240), Испании (151, скончался один), Сингапуре (112), Гонконге (104).

Всего в мире по состоянию на вечер среды зафиксировано 3249 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, вне материковой части Китая от него скончались 268 человек.