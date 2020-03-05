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ЕС решительно настроен защищать свои границы от нелегальной миграции

Там также заявили, что нелегалами "манипулируют", направляя их к европейским границам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ЕС готов помогать беженцам, но против нелегальной иммиграции в Евросоюз - такой лейтмотив прозвучал на пресс-конференции по итогам заседавшего в среду в Брюсселе экстренного Совета по внутренним делам, посвященного кризисной миграционной ситуации на границе Греции с Турцией.

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"Усиление безопасности нашей территории и наших сухопутных и морских границ является важной деталью в мозаике нашего будущего подхода к миграции. Это крайне важно, если мы хотим вернуть доверие (граждан ЕС - ИФ) и сохранить целостность нашей территории", - заявил председательствовавший на Совете ЕС министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

"Вот почему мы решительно настроены предупреждать нелегальные пересечения границы, и мы хотим иметь возможность управлять этими потоками, а также применять возможности легальной миграции, иначе в противном случае перевозчики продолжат пользоваться уязвимостью мигрантов и нарушать их человеческие права. Поэтому мы хотим бороться против дезинформации и систематического злоупотребления процедурой убежища лицами, которые не имеют на него права", - сказал хорватский министр.

Он выразил надежду, что новый пакт ЕС по убежищу и миграции, над которым работает Еврокомиссия, даст ответы на эти вызовы.

Божинович подчеркнул: "Уважение наших фундаментальных ценностей Европейского союза, включая права человека и основополагающие права, а также все положения международного права являются принципами, без которых мы не можем обойтись. В то же время мы желаем, чтобы мигранты и беженцы уважали наши национальные и европейские законы".

Министр настаивал, что мигранты должны пользоваться законными путями иммиграции в ЕС, представляя при этом, как и на что они будут жить в желаемой стране.

"Это не касается беженцев. С ними ситуация ясна. Но мигранты должны пользоваться легальными путями, и должны быть информированы, чего могут ожидать от Европы", - сказал глава хорватского МВД, отвечая на вопросы.

По его словам, ЕС должен быть способен управлять миграционными потоками, и он рассчитывает, что на специальной конференции, которую хорватское председательство Совета ЕС организует в начале апреля, об этом будет вестись речь.

В свою очередь член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон назвала ситуацию на границе Греции и Турции "чрезвычайно тревожной".

"Конечно, внимание сегодня сосредоточено на помощи, которую нужно оказать Греции, Болгарии и Кипру, и следует любой ценой избежать, чтобы этот кризис стал долгосрочным гуманитарным кризисом", - продолжила еврокомиссар.

При этом в ответе на вопрос она выразила уверенность, что вполне осуществимо уважать человеческие права мигрантов и беженцев, придерживаясь фундаментальных ценностей ЕС, и в то же время защищать свои границы.

По ее словам, огромным числом людей манипулируют, направляя их к границам.

"Они думали, что границы открыты, и речь идет только о том, чтобы войти на территорию Европейского союза, чего нет и никогда не было. Европейские границы не открыты. И эти люди находятся в чрезвычайно трудной ситуации. Многие еще до прихода на границу уже были в сложной ситуации. Это положение крайне тревожно, вот почему важно оказать им поддержку, обратиться к фундаментальным правам и европейскому законодательству, чтобы найти решение по существу. Но так не может продолжаться. И я реально опасаюсь, как бы ситуация не ухудшилась", - объяснила Йохансон.

Мигранты на границе Турции и Греции

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Евросоюз Совет ЕС Турция

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