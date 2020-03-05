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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Сирия сообщила об ударах Израиля по своей территории

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетные атаки Израиля на город Хомс и провинцию Кунтейра, сообщили сирийские государственные СМИ.

Израиль наносит удары из воздушного пространства Ливана и со стороны Голанских высот, отмечается в сообщениях.

Пока данных о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

В сообщении сирийского государственного агентства SANA сказано, что сирийские ПВО отбили все атаки израильской армии.

Агентство Step News в твиттере сообщило, что целью ударов в Хомсе был объект, принадлежащий ливанской группировки "Хезболла", а также военный аэродром Эд-Дабаа.

ВВС Израиля периодически атакуют сирийские военные объекты, концентрируя удары на позиции иранских военных в Сирии. Так, в ночь на 24 февраля по южным районам Израиля с территории сектора Газа было выпущено более 20 ракет. Армия обороны Израиля в ответ нанесла удары по позициям исламистов в секторе Газа, а также в Сирии.

Сирия Израиль Хомс Кунтейра Ливан Голанские высоты

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