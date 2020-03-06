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Эрдоган подтвердил планы поставить С-400 на боевое дежурство в апреле

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара развернет зенитные ракетные системы С-400 в апреле этого года, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция получила почти все компоненты С-400 из России. Системы будут активированы в апреле", - сообщает агентство в пятницу со ссылкой на Эрдогана.

Анкара неоднократно заявляла, что намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар в январе сказал, что российские комплексы ПВО С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или мая.

Накануне Эрдоган побывал в Москве и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры по итогам переговоров достигли соглашения о прекращении огня между участниками боевых действий в сирийском Идлибе, которое вступило в силу с 00:01 6 марта.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган С-400

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