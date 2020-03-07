Менее 100 случаев COVID-19 выявлено в Китае за сутки

24 заболевших прибыли в Китай из-за рубежа

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Китае за сутки зарегистрировано 28 случаев смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, и 99 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3070 человек, зарегистрирован 80651 случай заболевания.

Все смертельные случаи зарегистрированы в центре эпидемии - провинции Хубэй. В ее административном центре городе Ухане скончался 21 человек. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2959 человек, заболели 67666 (49871 в Ухане), более 43 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц.

Ведомство обратило внимание, что из общего числа новых случаев заболевания в стране 24 приходится на прибывших из-за рубежа: 17 таких больных выявлено в провинции Ганьсу, по три в Пекине и Шанхае, один - в провинции Гуандун. Всего насчитывается 60 инфицированных коронавирусом, въехавших в Китай из-за границы.

Всего на материковой части страны в настоящее время в больницах проходит курс лечения 22177 человек, из них 5,5 тысячи в тяжелом состоянии, более 55 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 162 случая заболевания: в Гонконге - 107 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - десять, на Тайване - 45 (один случай смерти).

В то же время во всем мире по состоянию на вечер пятницы число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тысяч. Пятая часть больных - вне материкового Китая. За сутки в мире было выявлено более 3 тысяч новых случаев заболевания, шесть - в России.