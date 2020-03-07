Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:48

Менее 100 случаев COVID-19 выявлено в Китае за сутки

24 заболевших прибыли в Китай из-за рубежа

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Китае за сутки зарегистрировано 28 случаев смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, и 99 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Эпидемия коронавируса

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3070 человек, зарегистрирован 80651 случай заболевания.

Все смертельные случаи зарегистрированы в центре эпидемии - провинции Хубэй. В ее административном центре городе Ухане скончался 21 человек. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2959 человек, заболели 67666 (49871 в Ухане), более 43 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц.

Ведомство обратило внимание, что из общего числа новых случаев заболевания в стране 24 приходится на прибывших из-за рубежа: 17 таких больных выявлено в провинции Ганьсу, по три в Пекине и Шанхае, один - в провинции Гуандун. Всего насчитывается 60 инфицированных коронавирусом, въехавших в Китай из-за границы.

Всего на материковой части страны в настоящее время в больницах проходит курс лечения 22177 человек, из них 5,5 тысячи в тяжелом состоянии, более 55 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 162 случая заболевания: в Гонконге - 107 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - десять, на Тайване - 45 (один случай смерти).

В то же время во всем мире по состоянию на вечер пятницы число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тысяч. Пятая часть больных - вне материкового Китая. За сутки в мире было выявлено более 3 тысяч новых случаев заболевания, шесть - в России.

Китай Хубэй

Новости по теме

Новости

WSJ узнала о задержании брата и племянника короля Саудовской Аравии

Эпидемия коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess

Зеленский отвел год на переговоры с Россией по Донбассу

Зеленский отвел год на переговоры с Россией по Донбассу

Что произошло за день: пятница, 6 марта

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

В ЕС приготовились к быстрому распространению коронавируса

На Украине запретили вещание канала RTVI

Ученые выяснили, что дети и взрослые одинаково рискуют заразиться COVID-19

Ученые выяснили, что дети и взрослые одинаково рискуют заразиться COVID-19

В Белоруссии приговорили к смерти участника банды, сжигавшей заживо пенсионеров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');