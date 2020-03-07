Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

Пятая часть больных - вне материкового Китая

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - К вечеру пятницы число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 100720 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80552 приходилось на материковый Китай. В других странах мира количество случаев заражения выросло в течение среды до 20168, увеличившись за сутки на 3196 случаев.

Общее число умерших вследствие вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3445, на материковой части Китая скончались 3042 человека.

В Южной Корее зарегистрировано 6542 больных, скончались 42, в Иране - 4747, скончались 124, в Италии - 4636, скончались 197, в Японии - 1054, включая более 700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, скончались 12.

Более 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Германии (534), Франции (423, скончались семеро), Испании (261, скончались трое), США (213, скончались 14), Великобритании (163, скончались двое), Сингапуре (130), Бельгии (109), Гонконге (107, скончались двое), Швеции (101).