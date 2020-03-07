Эрдоган запретил мигрантам отправляться в Грецию через Эгейское море

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ береговой охране пресекать попытки нелегальных иммигрантов добраться до Греции через Эгейское море, сообщает Daily Sabah.

"Согласно распоряжению президента, мигрантам не будут выдаваться разрешения на пересечение Эгейского моря, так как этот маршрут - опасный", - сообщили в береговой охране Турции.

В заявлении также говорится, что береговая охрана будет блокировать мигрантов в море, а полиция и жандармерия - на земле. Также береговая охрана раскритиковала греческих коллег за то, что те не помогают мигрантам и требуют, чтобы те возвращались к турецкому берегу.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Власти Греции, в свою очередь, начали принимать жесткие меры, чтобы не пустить нелегалов на свою территорию. Эта ситуация стала серьезным ударом по отношениям между Анкарой и стран ЕС.