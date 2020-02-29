Поиск

Греция не позволила перейти границу четырем тысячам беженцев из Турции

Греция не позволила перейти границу четырем тысячам беженцев из Турции
Мигранты пытаются пересечь реку Мерицу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Греция не пустила из Турции на свою территорию несколько тысяч сирийских беженцев, сообщают европейские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В миреЭрдоган сообщил об открытии Турцией границы для сирийских беженцев в ЕСЧитать подробнее

"Греция вчера подверглась нелегальной, организованной массовой атаке на наши границы и выдержала ее. Мы предотвратили проникновение более 4 тыс. нелегалов на наши территории", - сказал представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Между греческой полицией и беженцами в субботу на границе происходят столкновения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для потока беженцев из Сирии, поскольку не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов.

Нашествие мигрантов в Европу

9
Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границеСирийские беженцы около населенного пункта Реске на юге Венгрии, у границы с СербиейПолицейские пытаются задержать семью беженцев в городе Бичке, ВенгрияЖенщина ищет обувь среди вещей, пожертвованных жителями в германском ДортмундеНелегальные мигранты пробираются через колючую проволоку на границе между Венгрией и СербиейМигранты штурмуют поезд на вокзале Келети в БудапештеБеженцы ожидают отправки в Вену у австро-венгерской границы в населенном пункте НикельсдорфМигранты заряжают мобильные телефоны у здания вокзала в БудапештеНелегальные мигранты прорывают полицейский кордон на границе между Македонией и Грецией
Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границе
Греция Турция Сирия

Новости по теме

Новости

Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

Эрдоган сообщил об открытии Турцией границы для сирийских беженцев в ЕС

Новый коронавирус в Китае

Всех находящихся в самолете "Аэрофлота" в Пекине отправили на обследование

Эрдоган попросил Путина не препятствовать действиям турецких военных в Идлибе

Эрдоган попросил Путина не препятствовать действиям турецких военных в Идлибе
Новый коронавирус в Китае

В Южной Корее выздоровевшая женщина повторно заболела коронавирусом

В Южной Корее выздоровевшая женщина повторно заболела коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 29 февраля

В Кабо-Верде моряки из РФ получили до 12 лет тюрьмы за контрабанду 9 тонн кокаина

Новый коронавирус в Китае

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч
Новый коронавирус в Китае

Почти 3 тысячи случаев заражения COVID-19 подтверждено в Южной Корее

Новый коронавирус в Китае

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,8 тысячи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');