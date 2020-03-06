Эрдоган потребовал от ЕС предоставить защиту беженцам у европейских границ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Евросоюз должен придерживаться международных обязательств в отношении мигрантов, сообщили турецкие СМИ.

По их данным, в телефонном разговоре с премьером председательствующей сейчас в ЕС Хорватии Андреем Пленковичем Эрдоган подчеркнул, что ЕС должен обеспечить необходимую защиту беженцам, прибывшим к его внешним границам.

Помимо проблемы беженцев Эрдоган и Пленкович обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении посетить 9 марта Брюссель, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на администрацию президента Турции.

Однодневный визит Эрдогана в Брюссель пройдет на фоне сложных отношений между Турцией и Евросоюзом.

Турция на прошлой неделе открыла границы с ЕС для беженцев, объяснив это решение неспособностью справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Греческие власти в свою очередь сообщали, что пограничники пресекли около 30 тысяч попыток нарушить границы Греции со стороны Турции. Власти страны разрешили полиции применять водометы и слезоточивый газ для разгона мигрантов и подавления беспорядков.

Ранее на этой неделе в ЕС заявили о готовности помогать беженцам, но в то же время выступили против нелегальной иммиграции в Евросоюз - такой лейтмотив прозвучал на пресс-конференции по итогам заседавшего 4 марта в Брюсселе экстренного Совета по внутренним делам, посвященного кризисной миграционной ситуации на границе Греции с Турцией.