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Эрдоган потребовал от ЕС предоставить защиту беженцам у европейских границ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Евросоюз должен придерживаться международных обязательств в отношении мигрантов, сообщили турецкие СМИ.

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По их данным, в телефонном разговоре с премьером председательствующей сейчас в ЕС Хорватии Андреем Пленковичем Эрдоган подчеркнул, что ЕС должен обеспечить необходимую защиту беженцам, прибывшим к его внешним границам.

Помимо проблемы беженцев Эрдоган и Пленкович обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении посетить 9 марта Брюссель, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на администрацию президента Турции.

Однодневный визит Эрдогана в Брюссель пройдет на фоне сложных отношений между Турцией и Евросоюзом.

Турция на прошлой неделе открыла границы с ЕС для беженцев, объяснив это решение неспособностью справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Греческие власти в свою очередь сообщали, что пограничники пресекли около 30 тысяч попыток нарушить границы Греции со стороны Турции. Власти страны разрешили полиции применять водометы и слезоточивый газ для разгона мигрантов и подавления беспорядков.

Ранее на этой неделе в ЕС заявили о готовности помогать беженцам, но в то же время выступили против нелегальной иммиграции в Евросоюз - такой лейтмотив прозвучал на пресс-конференции по итогам заседавшего 4 марта в Брюсселе экстренного Совета по внутренним делам, посвященного кризисной миграционной ситуации на границе Греции с Турцией.

Мигранты на границе Турции и Греции

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Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, достигло около 135,8 тыс. человек. В среду на греческой границе собрались примерно 15 тысяч мигрантов. Предотвращены 28 тысяч попыток пересечь границу, задержаны 220 человек, попавших на территорию Греции.Греческая полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантовГреческие власти сообщили, что турецкая полиция также использует слезоточивый газ, причем против коллег из Греции, находящихся по другую сторону границыПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли и главой Евросовета Шарлем Мишелем посетила греко-турецкую границу. Она сообщила о предоставлении помощи Греции в размере 700 млн евро, причем 350 млн евро будут выделены немедленно.Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил Турцию в "атаке на ЕС" после решения Анкары открыть границы для беженцев. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция использует проблему нелегалов для достижения своих геополитических целей.В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС, в том числе, Грецию, действовать в соответствии с всеобщей декларацией по правам человека и уважать права беженцев и мигрантов Президент Турции считает, что греки прибегают к крайним мерам для того, чтобы остановить поток мигрантов. <p>"Суда с беженцами затапливают, по людям открывают огонь на поражение, их убивают. В Афинах не должны забывать, что может наступить время, когда они сами будут нуждаться в сострадании и помощи", - заявил Эрдоган.<p>В Европе опасаются нового миграционного кризиса, похожего на тот, который потряс ее в 2015 году. Тогда ситуацию спасло заключение между ЕС и Турцией соглашения по беженцам. После подписания документа количество мигрантов, прибывавших в Грецию, значительно сократилось.Решение открыть границу Эрдоган принял после того, как в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов погибли 30 турецких военныхБеженцы пытаются проникнуть на территорию Греции по суше и через проходящую вдоль границы реку МерицаВ Турции находятся около 3,7 млн беженцев из Сирии, примерно 44% из них - дети. Анкара заявила, что уже не может справиться с потоком нелегальных мигрантов.Экстренный Совет ЕС по внутренним делам соберется в связи с наплывом мигрантов в среду вечером
Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, достигло около 135,8 тыс. человек. В среду на греческой границе собрались примерно 15 тысяч мигрантов. Предотвращены 28 тысяч попыток пересечь границу, задержаны 220 человек, попавших на территорию Греции.
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Греция ЕС

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