Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 5 тысяч

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Медики в Италии выявили 5 061 случай заражения людей коронавирусом COVID-19, сообщил в субботу руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Таким образом, за сутки число пациентов выросло на 1 145 человек. Количество летальных случаев по сравнению с пятницей увеличилось на 36: по состоянию на вечер субботы в Италии жертвами коронавируса стали 233 человека.

В настоящее время 2 651 пациент проходит лечение в больницах, 567 из них - в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 1 843 человека лечатся от коронавируса дома. Более 500 заразившихся коронавирусом уже поправились.

По информации итальянских врачей, средний возраст людей, скончавшихся в стране от последствий заражения COVID-19 - 81 год.