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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию

Кроме того, "красная зона" распространяется еще на 11 северных провинций

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Эпидемия коронавируса

Согласно документу, въезд и выезд на территорию "красной зоны" запрещается за исключением "крайней необходимости".

Издание уточняет, что ограничения будут установлены до 3 апреля и затронут, помимо Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. В саму Ломбардию входят 12 провинций. Это самая густонаселенная автономная область Италии, там проживают более 10 млн человек.

В это время будут закрыты школы, музеи, общественные спортзалы, бассейны, а по выходным и торговые центры. Спортивные мероприятия можно проводить только на открытом воздухе и без зрителей. Под запрет попали все массовые мероприятия, в том числе гражданские и религиозные церемонии - даже похороны, подчеркивает La Repubblica. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра.

Кроме того, постановлением будут приостановлены отпуска для врачей и медперсонала, чья работа необходима в кризисных подразделениях.

Как сообщалось, в субботу вечером число случаев коронавируса COVID-19 в Италии превысило 5 тысяч, более 230 человек скончались.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Италия Ломбардия

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