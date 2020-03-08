Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию

Кроме того, "красная зона" распространяется еще на 11 северных провинций

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Согласно документу, въезд и выезд на территорию "красной зоны" запрещается за исключением "крайней необходимости".

Издание уточняет, что ограничения будут установлены до 3 апреля и затронут, помимо Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. В саму Ломбардию входят 12 провинций. Это самая густонаселенная автономная область Италии, там проживают более 10 млн человек.

В это время будут закрыты школы, музеи, общественные спортзалы, бассейны, а по выходным и торговые центры. Спортивные мероприятия можно проводить только на открытом воздухе и без зрителей. Под запрет попали все массовые мероприятия, в том числе гражданские и религиозные церемонии - даже похороны, подчеркивает La Repubblica. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра.

Кроме того, постановлением будут приостановлены отпуска для врачей и медперсонала, чья работа необходима в кризисных подразделениях.

Как сообщалось, в субботу вечером число случаев коронавируса COVID-19 в Италии превысило 5 тысяч, более 230 человек скончались.