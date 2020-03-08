Число случаев COVID-19 во Франции превысило тысячу

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Во Франции за сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число больных достигло 1 126, сообщили в воскресенье вечером в Главном управлении здравоохранения страны.

Коронавирус стал причиной смерти 19 пациентов. Днем ранее французские власти сообщали о 16 умерших.

На фоне распространения инфекции глава французского минздрава Оливье Веран объявил, что власти страны приняли решение о запрете массовых мероприятий, число участников которых превышает тысячу человек. Исключением станут общественно-полезные мероприятия.

"Префекты и министерства определят перечень мероприятий, которые следует считать полезными для нации", - добавил министр, отметив, что ограничения не касаются общественного транспорта, демонстраций, различного рода соревнований.

До сих пор во Франции действовали ограничения на мероприятия с участием более 5 тысяч человек.