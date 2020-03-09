Большой театр отменил гастроли во Франции из-за коронавируса

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) во Франции, которые должны были проходить с 10 по 15 марта, не состоятся из-за отмены властями страны массовых мероприятий, рассчитанных более чем на 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе театра.

Как рассказал собеседник агентства, руководству театра позвонили французские коллеги и сообщили об этом распоряжении властей.

Гастроли Большого театра весной во Франции стали традицией для ГАБТ, уточнили в пресс-службе. Ранее руководство театра сократило число артистов, которые должны были поехать на гастроли в эту страну.

ГАБТ 10-12 марта должен был выступать в Тулузе в Зале Зернового рынка в рамках фестиваля "Франко-русские музыкальные связи" (Les Musicales Franco-Russes). В Париже театр должен был выступить в Парижской филармонии 14-15 марта.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что любые публичные мероприятия, рассчитанные на более чем тысячу участников, должны быть отменены из-за коронавируса.

Как сообщалось, общее число зараженных COVID-19 в мире продолжает расти, и по последним данным достигло 109,5 тыс. человек.