В Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Китае за сутки 22 скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 40 новых заболевших, причем четверо из них въехали в страну из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 21 больной (в административном центре провинции городе Ухане - 18), еще один - в провинции Гуандун.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 119 человек, зарегистрировано 80 735 случаев заболевания. Курс лечения в больницах проходят более 19 тысяч человек, более 5 тысяч пациентов в тяжелом состоянии. 58,6 тысячи человек выздоровели и были выписаны.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3 007 человек (в Ухане - 2 388), заболели 67 743 (в Ухане - 49 948). По состоянию на утро понедельника, более 46 тысяч человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране четыре приходятся на прибывших из-за рубежа, все - в провинции Ганьсу. Всего насчитывается 67 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 169 случая заболевания: в Гонконге - 114 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 45 (один случай смерти).