Эксперт Минздрава предположила, что вспышка коронавируса началась раньше декабря

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Анализ позволяет предположить, что вспышка нового коронавируса началась не в декабре, как сообщали китайские чиновники, а раньше, заявила на конгрессе инфекционистов главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова.

Она связала это предположение с тем, что уже в январе 2020 года инфекция распространилась далеко за пределы Китая.

По словам Малинниковой, специалисты обеспокоены вопросами, как быстро распространяется инфекция и возможна ли "ступенчатая" передача вируса третьим, четвертым и пятым лицам.

Особенностью COVID-19 она назвала то, что вирус прикрепляется к определенному типу клеток с определенными рецепторами. Месторасположение данных клеток влияет на развитие болезни.

"Этих клеток в верхней части дыхательных путей чуть меньше, чем дальше", - сказала эксперт и добавила, что именно поэтому заражение приводит к развитию пневмонии.

Вакцины от нового коронавируса до сих пор нет, подтвердила Малинникова.

По данным на утро 12 марта, в мире число случаев заражения COVID-19 достигло 126 410, умерли 4 635 заболевших. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.