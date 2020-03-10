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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Минздрав Белоруссии подтвердил три новых случая заболевания коронавирусом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В министерстве здравоохранения Белоруссии официально подтвердили три новых случая коронавируса в стране; повторные результаты анализов на РНК COVID-19 у пациентов, относящихся к контактам 1-го уровня с ранее заболевшими, оказались положительными, сообщили в ведомстве во вторник.

При этом там отметили, что "превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания". На сегодняшний день "все три новых пациента чувствуют себя удовлетворительно, температура у них нормальная, жалоб нет", проинформировали в Минздраве.

Эпидемия коронавируса

Накануне, 9 марта, министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в ходе пресс-конференции сообщил о троих пациентах, первые результаты тестов которых дали положительные результаты на наличие РНК коронавируса. Таким образом, на 10 марта в Белоруссии зафиксировано девять случаев заболевания коронавирусом.

В Минздраве сообщили, что число вылеченных от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до трех человек. "У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов", - сказали в министерстве.

Ожидается, что в течение текущей недели после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара, добавили в ведомстве.

"Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID 19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения", - отметили медики.

Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии был зафиксирован в конце февраля. Заразившимся оказался гражданин Ирана, студент Белорусского национального технического университета в Минске.

Хроника коронавируса. Март.

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Белоруссия

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