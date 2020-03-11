В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса

Санитарная обработка общественного транспорта на Украине Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Чтобы предотвратить появление коронавирусе в Киеве, мэрия города решила ввести ограничительные меры с 12 марта. В частности, в городе будет ограничена работа всех образовательных учреждений - школ, вузов, детсадов, спортивных школ и школ по искусству, объявил в фейсбуке мэр Виталий Кличко.

Также в столице будут ограничены массовые мероприятия, в том числе концерты, конференции и показы кино. Будут закрыты развлекательные центры и зоны развлечений в ТРЦ.

Общественный транспорт Киева пока будет работать в обычном режиме.

Ограничения пока введены до конца марта.



На Украине пока единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах у человека, побывавшего в Италии. Еще пять человек с подозрением на заражение сейчас находятся в Черновицкой областной клинической больнице.