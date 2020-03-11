Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса

В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса
Санитарная обработка общественного транспорта на Украине
Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Чтобы предотвратить появление коронавирусе в Киеве, мэрия города решила ввести ограничительные меры с 12 марта. В частности, в городе будет ограничена работа всех образовательных учреждений - школ, вузов, детсадов, спортивных школ и школ по искусству, объявил в фейсбуке мэр Виталий Кличко.

Также в столице будут ограничены массовые мероприятия, в том числе концерты, конференции и показы кино. Будут закрыты развлекательные центры и зоны развлечений в ТРЦ.

Общественный транспорт Киева пока будет работать в обычном режиме.

Ограничения пока введены до конца марта.

На Украине пока единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах у человека, побывавшего в Италии. Еще пять человек с подозрением на заражение сейчас находятся в Черновицкой областной клинической больнице.

Киев Виталий Кличко Украина Черновцы

Новости по теме

Новости

В турадминистрации Таиланда заверили, что россияне смогут ездить в страну без виз

Замглавы Минсельхоза Грузии и его семья заразились коронавирусом

Россияне не смогут получать визы по прилете в Таиланд из-за коронавируса

Россияне не смогут получать визы по прилете в Таиланд из-за коронавируса

Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило тысячу человек

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило тысячу человек

В Китае за сутки зарегистрировано 22 смерти из-за коронавируса

Афганистан упростил освобождение плененных талибов

Афганистан упростил освобождение плененных талибов

СБ ООН единогласно поддержал договоренность США и талибов

Первую в США карантинную зону из-за коронавируса создадут поблизости от Нью-Йорка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');