Минск оценил более чем в $2 млрд свои потери из-за нефтяной "войны" с Россией

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок "грязной" нефти экспорт Белоруссией соответствующей продукции в 2019 году снизился на $2 млрд 55 млн, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД во вторник.

"На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной", - констатировал Макей. Его цитирует госагентство БелТА.

"Прирост (показателей экспорта - ИФ) по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере", - отметил глава белорусского МИД.

Для того чтобы достичь установленного президентом страны Александром Лукашенко уровня экспорта товаров и услуг в 105,4%, Белоруссии нужно было обеспечить рост по продажам товаров за рубеж на 4%. "По факту экспорт товаров составил $32,9 млрд и уменьшился на 2,9%, или на $970,5 млн", - пояснил министр.

Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко говорил, что Минск намерен в феврале передать России полный пакет документов по компенсации за поставки "грязной" нефти. Он отмечал, что в январе на его встрече с экс-вице-премьером РФ Дмитрием Козаком был утвержден механизм и формат подачи заявки о компенсации. "В рамках этого формата белорусская сторона подготавливает и передает документы", - сказал Ляшенко.