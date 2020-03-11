В ДНР сообщили о согласовании новых участков разведения сил в Донбассе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Переговорщики в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске пришли к согласию по двум из трех новых участков для разведения сил и средств на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в пресс-службе МИД ДНР по итогам переговоров группы по вопросам безопасности ТКГ в Минске.

"В работе остаются все предложенные ранее сторонами участки, из которых на нашей территории условно совпадают два из трех: в районе КПВВ "Октябрь - Гнутово" и Донецкой фильтровальной станции - Авдеевской промзоны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следующая встреча в рамках ТКГ пройдет через две недели, 25 марта.

12 ноября прошлого года завершился отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе на участке №3 Богдановка/Петровское (Донецкая область Украины). Ранее разведение сил было проведено на участках №1 и №2 - у Станицы Луганской и села Золотое (Луганская область Украины). После разведения сил было проведено разминирование территории и демонтаж фортификационных сооружений.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе на трех пилотных участках линии разграничения являлось одним из условий проведения саммита "нормандской четверки", который состоялся в декабре прошлого года в Париже.