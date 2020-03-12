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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Brent подешевела до $33,91 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение более чем до 5% на растущих опасениях о падении спроса в связи с радикальными мерами, которые начали принимать по всему миру из-за коронавируса.

Эпидемия коронавируса

К 11:35 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $1,88 (5,25%), до $33,91 за баррель. За среду контракт подешевел на $1,43 (3,84%), до $35,79 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевел в Нью-Йорке на $1,68 (5,09%) - до $31,3 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $1,38 (4,02%), до $32,98 за баррель.

11 марта гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил ситуацию с коронавирусом пандемией. Президент США Дональд Трамп почти полностью запретил въезд в страну из Европы с 13 марта на месяц.

Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса. Индия в четверг сообщила о приостановке выдачи большинства виз с целью остановки распространения коронавируса.

"Сейчас мы наблюдаем, как весь мир идет к изоляции, - сказал Bloomberg основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Спрос на нефть, вероятно, рухнет, и все предыдущие прогнозы относительно потребления нефти теперь можно забыть".

При том, что спрос падает, нефтедобывающие страны заявляют о наращивании добычи. Нефть дешевеет, "поскольку опасения избыточного предложения на мировом рынке никуда не денутся, пока Саудовская Аравия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут вести борьбу за долю рынка", сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила в среду, что увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с. Тем временем, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), госкомпания ОАЭ, заявила, что в апреле увеличит добычу на 1 млн б/с, до 4 млн б/с.

Минэнерго США в среду сообщило, что за минувшую неделю запасы нефти в стране выросли седьмую неделю подряд, - на 7,7 млн баррелей.

Brent WTI США Дональд Трамп ВОЗ Дональд Трамп Европа Саудовская Аравия

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