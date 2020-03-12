Kuwait Oil Company отправила сотрудников в вынужденный отпуск на две недели

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Kuwait Oil Company (KOC) с 12 марта по 26 марта отправила сотрудников в вынужденный отпуск и остановила работы в связи с общенациональным карантином на рабочих местах, который объявило правительство страны. Об этом сообщила газета "Ар-Рай".

На работе останутся только сотрудники, которые отвечают за непрерывность производственного процесса.

Первым днем работы после простоя станет 29 марта.

Власти Кувейта 11 марта объявили карантин с 13 марта. Они ограничили посещение торговых центров, ресторанов и кафе и отменили все международные рейсы. Число случаев заражения коронавирусом в эмирате достигло 80.