Министр связи заявил о готовности перевести онлайн обучение, бизнес и госуправление

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Инфраструктура связи в России готова к переходу систем госуправления, социальной сферы и бизнеса в онлайн-режим ради борьбы с коронавирусом, заявил министр связи Максут Шадаев.

По его словам, сложившаяся ситуация может дать новые возможности российским производителям софта.

"Для нас в некотором смысле технически это "окно возможностей" развития онлайн-сервисов и в дистанционном образовании, обучении детей, и в здравоохранении, и так далее. Отечественные решения есть", - заверил он.

Министр отметил, что существует много российских систем, которые обеспечивают сервисы видеоконференций: "У нас есть даже конкурентные решения, и часть ведомств их использует".

На вечер 11 марта Роспотребнадзор сообщал о выявлении восьми новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев составило 28.