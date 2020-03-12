Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Министр связи заявил о готовности перевести онлайн обучение, бизнес и госуправление

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Инфраструктура связи в России готова к переходу систем госуправления, социальной сферы и бизнеса в онлайн-режим ради борьбы с коронавирусом, заявил министр связи Максут Шадаев.

Эпидемия коронавируса

По его словам, сложившаяся ситуация может дать новые возможности российским производителям софта.

"Для нас в некотором смысле технически это "окно возможностей" развития онлайн-сервисов и в дистанционном образовании, обучении детей, и в здравоохранении, и так далее. Отечественные решения есть", - заверил он.

Министр отметил, что существует много российских систем, которые обеспечивают сервисы видеоконференций: "У нас есть даже конкурентные решения, и часть ведомств их использует".

На вечер 11 марта Роспотребнадзор сообщал о выявлении восьми новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев составило 28.

Опустевшая Италия

13
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
Минсвязи Максут Шадаев Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Суд в Москве оштрафовал BBC World News и главреда телеканала на 11 тыс. рублей

Суд заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию

Суд заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию

"Аэрофлот" снизил тарифы в эконом-классе на всех международных рейсах

"Аэрофлот" снизил тарифы в эконом-классе на всех международных рейсах

Белоусов упомянул спецплан правительства "на случай, если вдруг что-то произойдет"

Турпоток из России за границу упал на 60% из-за коронавируса

Изменение Конституции

Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию

Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию
Нападения в школах

Старшеклассник открыл стрельбу в одной из школ Приамурья

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Изменение Конституции

В Думе допустили перенос даты общенародного голосования

В Кремле о "поправке Терешковой" узнали в режиме онлайн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');