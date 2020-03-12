Италия запретила свадьбы и похоронные церемонии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Общенациональный карантин в Италии коснулся свадебных и похоронных церемоний, сообщает CNN.

Корреспонденты телекомпании в Риме только один раз увидели, как ко входу одной церкви подъехал катафалк, священник вышел и прочитал краткую молитву.

10 марта правительство Италии ввело общенациональный карантин. Тогда закрылись все учебные, культурные и развлекательные заведения и были отменены массовые мероприятия. Вечером 11 марта премьер-министр Джузеппе Конте распорядился прекратить до 25 марта всю неосновную торговлю и оказание услуг. В частности, будут закрыты магазины, кроме продуктовых, рестораны и бары, а также парикмахерские.

В стране подтверждено более 12 000 заражения коронавирусом, 827 заболевших умерли. Италия занимает второе место после Китая по этой статистике.