Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Австралии Питтер Даттон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Австралии Питтер Даттон в пятницу подтвердил, что заразился коронавирусом нового типа (COVID-19).

"Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле", - говорится в сообщении Даттона, опубликованном в его твиттере. После он тут же связался с департаментом здравоохранения штата Квинсленд и затем прошел тест на COVID-19, который подтвердил факт заражения, написал глава МВД. Министр отметил, что на данный момент чувствует себя хорошо и будет предоставлять обновленную информацию "в должном порядке".

В пятницу власти Австралии также предупредили жителей, что в условиях распространения коронавируса им следует пересмотреть необходимость всех поездок за границу, независимо от места назначения, возраста или состояния здоровья. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Ранее правительство выступало против поездок в эпицентры распространения инфекции - в Китай, Италию, Южную Корею и Иран.

Накануне, 12 марта, сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон также заразились коронавирусом в Австралии. Об этом актер сообщил в своем инстаграме.

По состоянию на пятницу, число выявленных заражений в Австралии достигло 160, зафиксировано три летальных исхода.