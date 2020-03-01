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Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Австралии и Таиланде сообщают о первых случаях смерти пациентов вследствие заражения новым коронавирусом COVID-19.

По данным австралийских СМИ, 78-летний житель города Перт вернулся на родину с круизного лайнера Diamond Princess. У него было выявлено заражение коронавирусом, он был помещен в карантин. Заразилась и его жена, которая находится в стабильном состоянии в карантине в одной из больниц.

В миреОбщее число зараженных коронавирусом превысило 86 тыс. человекОбщее число зараженных коронавирусом превысило 86 тыс. человекЧитать подробнее

Таиландская пресса сообщает о смерти 35-летнего жителя страны, который с конца января проходил лечение от лихорадки-денге, но в итоге заразился коронавирусом. 16 февраля его признали выздоровевшим, однако общая слабость организма привела к отказу ряда жизненно важных органов.

Ранее сообщалось о первом летальном исходе вследствие заражения COVID-19 в США.

Как сообщали СМИ, общее число зараженных новым коронавирусом в мире продолжает расти и на утро воскресенья превысило 86,5 тыс. человек. При этом на Китай приходится 79,824 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название COVID-19.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 01 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Австралия Таиланд

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