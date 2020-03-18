В Австралии объявили режим ЧС из-за коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в среду объявил "чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности".

Он заявил во время онлайн пресс-конференции, что граждане страны должны отказаться от всех зарубежных поездок из-за эпидемии коронавируса, которая, как предупредил премьер, может продлиться не менее полугода.

Режим ЧС позволяет правительству закрывать населенные пункты и регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, если это будет необходимо для сдерживания распространения вируса.

Рекомендации об отмене всех зарубежных поездок сопровождаются запретом на любые необязательные массовые мероприятия численностью более 100 человек. Запрет не касается школ, общественного транспорта и торговых центров.

"Жизнь меняется в Австралии, как и во всем мире. Эти изменения продолжатся, поскольку мы имеем дело с глобальным коронавирусом. Такое случается раз в сто лет", - сказал Моррисон.

В Австралии зарегистрировано более 500 случаев заражения коронавирусом и шесть случаев смерти.