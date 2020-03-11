В турадминистрации Таиланда заверили, что россияне смогут ездить в страну без виз

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы по-прежнему смогут посещать Таиланд без виз на срок до 30 дней, поскольку это регламентировано соглашением между правительствами двух стран, заявил "Интерфаксу" руководитель службы маркетинга московского офиса туристической администрации королевства Константин Кинель.

Как сообщили в среду местные СМИ, Таиланд для предотвращения распространения коронавируса с 10 марта отменил возможность получения виз по прилету для граждан 18 стран, в том числе России. Также отменен безвизовый режим для граждан Италии, Гонконга и Южной Кореи.

"С 2007 года, согласно двустороннему соглашению между правительствами РФ и Таиланда, обе стороны отказались от оформления виз для туристов, прибывающих в страну с целью туризма на срок до 30 дней. С 2007 года виза по прибытию для россиян не оформляется, для граждан Таиланда в РФ существует такой же режим", - пояснил Кинель.

Как отметил Кинель, с 1999 по 2007 год существовало распоряжение МВД Таиланда об оформлении для граждан ряда иностранных государств, в том числе и России, виз по прибытии.

"Потом между нашими странами было принято новое соглашение. Просто ранее Россия не была исключена из прежнего списка. Некоторые страны СНГ, например, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, граждане которых все это время оформляли визы по прибытии, отмененные из-за опасности коронавируса, теперь должны обращаться за визой в посольство или консульство Таиланда в своей стране", - подчеркнул эксперт.

Посольство Таиланда в РФ также подтвердило, что отмена "виз по прилету" не затронет граждан России, и они могут продолжать ездить в страну без виз.

Также дипмиссия напоминает, что в соответствии с двусторонним соглашением между РФ и Таиландом от 13 декабря 2005 года, обладателям российских паспортов разрешается въезд в Таиланд и пребывание в нем без визы сроком до 30 дней.

"Граждане остальных стран из этого списка (Болгарии, Бутана, Китая (включая Тайвань), Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату) должны подавать на визу заранее до планируемой поездки в посольстве или консульстве", - сообщает посольство.

К 11 марта число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 59, двое заболевших - сотрудники аэропорта Бангкока Суварнабхуми. Первый случай инфицирования COVID-19 был зафиксирован в стране в конце января.