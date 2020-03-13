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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Экстренный видеосаммит G7 16 марта обсудит коронавирус

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 договорились 16 марта провести саммит по видеосвязи, чтобы обсудить коронавирус, сообщает в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы договорились организовать внеочередной саммит лидеров по видеосвязи в понедельник по COVID-19", - написал Макрон в твиттере.

Такое решение было принято после того, как Макрон провел консультации с президентом США Дональдом Трампом и всеми остальными лидерами стран G7.

"Мы будем координировать усилия, направленные на исследования для создания вакцины и способов лечения, и работать над экономическим и финансовым ответом", - отметил Макрон.

Членами G7 являются Франция, Германия и США, входящие в десятку стран с наибольшим числом заболевших - в каждой из них более 1 тыс. зараженных. Италия, занимающая второе место по числу заразившихся - более 15 тыс., тоже входит в G7. По несколько сотен случаев коронавируса зарегистрировано и в остальных странах членах G7: в Великобритании и Японии, в Канаде болеют более 100 человек.

G7 COVID-19

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