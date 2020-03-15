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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Испанцам запретили выходить из дома без веских причин из-за коронавируса

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Одобренный испанским правительством декрет о режиме ЧС для борьбы против распространения коронавируса предполагает запрет покидать дома без веских на то причин, сообщает газета El Pais.

Эпидемия коронавируса

Ограничения вступят в силу с 8:00 в понедельник, 16 марта. Согласно декрету, выходить на улицу разрешается для похода в продуктовый магазин, аптеку, для покупки товаров первой необходимости, а также в парикмахерскую.

Жителям разрешено передвигаться по улицам, чтобы добраться до работы и обратно домой. Также люди имеют право самостоятельно добираться до медучреждений и до нуждающихся в помощи родных и близких. Разрешено покидать дома, если возникает необходимость посетить банк.

Обеспечивать соблюдение этих мер будет полиция. По данным издания, испанский премьер Педро Санчес, объявляя об ограничениях, не говорил о возможных наказаниях за их несоблюдение.

О решении властей ввести режим ЧС, ограничивающий передвижения жителей Испании, стало известно в пятницу. Однако само распоряжение было утверждено советом министров только вечером в субботу на семичасовом заседании - одном из самых продолжительных в истории, отмечает El Pais.

За прошлые сутки в Испании резко выросло число случаев COVID-19, увеличившись на 1500 случаев и превысив 5700. Умерли 135 человек.

Испания

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