Трамп сдал тест на коронавирус

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.

"Я тоже сдал анализы вчера вечером (в пятницу - ИФ). Они направлены в лабораторию", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в субботу.

Он пояснил, что сдал тест, так как журналисты постоянно спрашивали, почему он до сих пор этого не сделал.

Результаты будут готовы через несколько дней, отметил Трамп.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару заверил, что он здоров.